Giorgia: tanti auguri alla diva soul della musica italiana

Tanti auguri, Giorgia: la cantante romana compie oggi, 26 aprile, 49 anni. Classe 1971, Giorgia Todrani - questo il suo nome all'anagrafe - si è avvicinata alla musica da piccolissima, complice suo papà Giulio, cantante e musicista, membro del duo canoro Juli & Julie e fondatore del gruppo soul e r&b "Io vorrei la pelle nera": da qui la passione di Giorgia per questi generi e per le grandi voci della musica nera, da Aretha Franklin a Whitney Houston, passando per Ray Chales e Stevie Wonder. Nel giorno del suo compleanno ripercorriamo la sua carriera con dieci canzoni che ne hanno rappresentato le tappe principali.