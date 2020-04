Ritchie Blackmore: 10 brani essenziali di un guitar hero senza tempo

Ritchie Blackmore, all'anagrafe Richard Harold Blackmore, è uno dei maggiori esponenti guitar hero dell'"era classica" del rock - contemporaneo di personaggi del calibro di Jeff Beck, Eric Clapton e Jimmy Page. Ma, se vogliamo, rispetto a loro non ha mai goduto di quell'universale riconoscimento che gli spetterebbe in quanto vero re della sei corde.

Ma a parlare per lui sono i classici consegnati alla storia, coi Deep Purple e coi Rainbow principalmente. Quindi per celebrare il suo compleanno - è nato il 14 aprile 1945 - abbiamo scelto 10 pezzi indimenticabili del suo nutrito medagliere musicale... rock on!