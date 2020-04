13 aprile 2002: moriva Alex Baroni, il nostro ricordo

Alex Baroni muore a Roma il 13 aprile 2002 a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto quasi un mese prima, il 19 marzo. La moto su cui viaggiava venne travolta da un’automobile che stava effettuando una improvvida inversione di marcia. Il cantante sbalzato di sella andò a sbattere contro un’altra automobile. Una tragedia. Nelle prossime pagine lo vogliamo ricordare con alcune canzoni da lui interpretate, con tre brani che gli sono stati dedicati dalla sua ex compagna Giorgia e con una canzone scritta per lui da Eros Ramazzotti.