Manuel Agnelli compie oggi 54 anni. Noto ai più per essere il frontman della rock band degli Afterhours, nel corso della sua carriera fino ad oggi Manuel non si è solamente cimentato con la musica - pubblicando, con il suo gruppo, undici album: l'ultimo, "Folfiri o folfox", è uscito nel 2016, seguito nel 2017 dalla raccolta "Foto di pura gioia" - ma ha anche scritto due libri ("I racconti del tubetto" e "Il meraviglioso tubetto") ed è approdato anche in tv (per indossare i panni di giudice di X Factor e quelli di conduttore di "Ossigeno", il suo programma su Rai3).

Qualcuno lo ha definito "l'ultimo Dio del rock e del sesso": noi, nelle pagine a seguire, vi riportiamo invece quello che ha detto Manuel Agnelli, alcune delle sue citazioni più celebri, dalla scena indie al Festival di Sanremo, passando per i talent.