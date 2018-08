Gene Simmons (vero nome Chaim Weitz), bassista, cantante (ruolo che divide con Paul Stanley) e co-fondatore dei Kiss è nato il 25 agosto del 1949. Oltre alla grandissima carriera musicale - che lo ha reso una vera leggenda vivente - il Demone (questo è il suo personaggio, sul palco coi Kiss) è anche un individuo dai molteplici interessi - soprattutto legati ad attività imprenditoriali redditizie (glissiamo sull'altra sua passione, ossia le donne, che dice di avere avuto in quantità industriali).

Proprio l'imprenditoria, la capacità di vendere, vendersi e avere intuizioni vincenti sul mercato, è l'oggetto di un gustoso libro scritto da Simmons in persona e uscito nel 2014 in lingua inglese: "Me, Inc.: Build an Army of One, Unleash Your Inner Rock God, Win in Life and Business". In pratica una sorta di manuale di consigli per l'aspirante imprenditore in ogni campo.

Abbiamo quindi scelto una decina di perle di saggezza di Simmons, per festeggiare il suo compleanno... e, chissĂ , magari ispirare qualcuno!