A (Donatella) Rettore i nostri migliori auguri di buon compleanno

Per fare gli auguri a Rettore (oggi è il giorno del suo compleanno), sarebbe stato semplice mettere insieme una lista dei suoi più grandi successi, e ne ha avuti parecchi. Ma abbiamo preferito rivolgerci a un cultore della materia “Rettore”: Emiliano Longo, che da tempo sta preparando un libro in cui analizza il repertorio della cantante/autrice di Castelfranco Veneto, con particolare attenzione rivolta ai testi delle sue canzoni. Gli abbiamo chiesto un elenco di “deep cuts”, cioè di brani forse meno noti ma che siano rappresentativi della poetica rettoriana, per come si è evoluta nel corso della sua attività. Eccoli qui di seguito.