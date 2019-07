Vince Clarke, l'uomo che inventò i Depeche Mode

Vince Clarke, che oggi compie 59 anni, è l’inventore dei Depeche Mode. E’ stato il motore da cui tutto ha preso il via. Colui che li ha fondati, che li ha assemblati – scommettendo su un bulletto di nome Dave Gahan per dare voce alle canzoni che scriveva -, che ha bussato a le millanta etichette discografiche londinesi per cercare di farsi conoscere. Dopo il primo album – “Speak and spell” (1981) -, quasi interamente scritto da lui, però, abbandona il gruppo per dare vita agli Yazoo con Alison Moyet. E poi, qualche anno più tardi, agli Erasure. I destini della sua prima formazione vennero presi in carico da Martin Gore e…beh, vissero tutti felici e contenti. Tanti auguri Vince!!!