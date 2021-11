Quella volta che Chad Smith pisciò sul ventilatore da palco di Taylor Hawkins...

Scherzi di cattivo gusto, anzi di cattivissimo gusto, sono tramandati con buona costanza nel bizzarro circo del rock.

Certo è difficile fare meglio di quanto combinato dal cantante dei Faith No More Mike Patton che, durante il tour del 1991 che vedeva la sua band in giro con i Guns N’Roses, pensò bene di defecare, molto signorilmente, nel succo d’arancia di Axl Rose. Però, come in ogni rock tour congiunto che si conviene, ne successero di indimenticabili anche nell'anno domini 2000, quando il bill prevedeva tutti insieme Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters e Blink-182.



In una intervista alla stazione radio californiana KROQ di qualche tempo fa il batterista dei Blink-182 Travis Barker ha rivelato che il collega di strumento dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith pisciò, in una querelle tutta interna tra batteristi, sul ventilatore da palco di Taylor Hawkins dei Foo Fighters mentre questi era intento a suonare:

“E’ il peggiore scherzo che abbia mai visto. Fu divertente, ma non si fa”.

L’amicizia tra i due comunque non fu minimamente minata da quell’episodio, o forse, la ventina di anni ormai trascorsi da quel goliardico scherzo hanno fatto sì che gli eventuali contrasti sorti al tempo si siano del tutto appianati. Infatti, solo per portare un esempio della rinnovata armonia tra loro, Hawkins e Smith un paio di estati fa hanno accompagnato in concerto il chitarrista dei Pearl Jam Mike McCready al Peak to Sky Festival facendo a gara per dimostrare l'uno di essere migliore dell'altro sull'indimenticabile assolo di batteria dell'altrettanto indimenticabile "Moby Dick" dei Led Zeppelin, drum solo che eternò l'arte inarrivabile di John Bonham.