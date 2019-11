Se c'è un cantante immeritatamente sottovalutato (e ingiustamente dimenticato) quello è Fred Bongusto. Uno dei miei rimpianti professionali è quello di non essere riuscito a proporgli di scrivere un libro di ricordi, che avrei voluto intitolare "Cento rotonde sul mare". Fred Bongusto è stato un interprete elegante, garbato, autoironico, amabilmente sentimentale, l'ultimo dei cantanti "confidenziali" (“crooner”, come dicono quelli che se ne intendono), e ha legato al suo nome tante canzoni che hanno segnato indelebilmente i decenni Sessanta-Settanta italiani. Oggi Fred Bongusto ci ha lasciati e lo ricordiamo con questa collezione di suoi successi. Per chi li conosce ma, più ancora, per chi non li conosce.



(fz)

