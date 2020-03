Tanti auguri, Maestro: Franco Battiato compie 75 anni

Taglia oggi il traguardo dei 75 anni Franco Battiato, infaticabile sperimentatore, ambasciatore del pop nei territori della ricerca (e viceversa) nonché figura assolutamente centrale sul panorama della canzone italiana da mezzo secolo a questa parte: per festeggiare la ricorrenza, abbiamo deciso di proporvi una rassegna dei brani meno noti - ma non per questo meno interessanti - consegnati agli annali dall'artista siciliano negli ultimi decenni. Buon ascolto, e cento di questi giorni, Maestro...

Era il 1965 quando, a nome Francesco Battiato, egli incideva un paio di 45 giri "flexi" contenenti due successi del momento, "L'amore è partito" e "E più ti amo".