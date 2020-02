San Valentino, le migliori canzoni d'amore con la parola 'amore' nel titolo

Per il giorno di San Valentino l'edizione americana di Billboard si è presa la responsabilità di proporre le migliori canzoni d'amore con la parola "love" nel titolo. Compito improbo, visto che buona parte dei brani esistenti sulla Terra parla del sentimento che viene oggi festeggiato. Nella classifica - composta, salvo rarissime eccezioni, da classici - il numero uno è andato ad "Endless love" di Diana Ross e Lionel Richie, un pezzo del 1981 che trascorse - in un periodo in cui i 45 giri raramente rimanevano al vertice per molto tempo - ben nove settimane al numero 1 negli USA.

Sul secondo gradino del podio è salita "I'll make love to you", brano scritto da Babyface e pubblicato dai Boyz II Men nel 1994 all'interno del loro secondo album, "II".

La medaglia di bronzo è andata "We found love", primo estratto dall'album di Rihanna del 2011 "Talk That Talk" realizzato con la collaborazione della superstar della dance Calvin Harris.

Le prime 20 della Top 50 della rivista fondata nel 1894:1.Endless love - Diana Ross e Lionel Richie2.I'll make love to you - Boyz II Men3.We found love - Rihanna featuring Calvin Harris4.How deep is your love - Bee Gees5.Silly love songs - Paul McCartney and Wings6.I will always love you - Whitney Houston7.Let me love you - Mario8.Because I love you (The postman song) - Stevie B9.Best of my love - Emotions10.I can't stop loving you - Ray Charles11.Bleeding love - Leona Lewis12.My love - Paul McCartney and Wings13.Because you loved me - Celine Dion14.Crazy little thing called love - Queen15.To know him is to love him - Teddy Bears16.Love is blue - Paul Mauriat17.Woman in love - Barbra Streisand18.Love takes time - Mariah Carey19.It must have been love - Roxette20.Vision of love - Mariah Carey