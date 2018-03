Sono cambiamenti decisamente importanti quelli ai quali il rocker di Zocca ha sottoposto la sua band in vista del VascoNonStop Live 2018, tour che vedrà Vasco Rossi in scena sui palchi di Torino, Padova, Roma, Bari e Messina tra i prossimi primo e 21 giugno: la corista Clara Moroni, dal vivo al fianco del Kom dal 1996, e Andrea "Cucchia" Innesto, al sax per il cantante dal 1985, sono stati esclusi dal gruppo. Nell'organico è stata inserita Beatrice Antolini, cantante e polistrumentista maceratese - titolare di una carriera solista inaugurata nel 2006 con l'album "Big Saloon" - alla quale verranno affidate le parti vocali di accompagnamento, quelle di sintetizzatore, quelle di chitarra e quelle di percussioni. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista per mezzo di un post apparso sulla sua pagina Facebook ufficiale.

"La new entry è una giovane polistrumentista di talento che vi stupirà: suona percussioni sintetizzatore pianoforte chitarra e sostituirà Clara per i cori", ha spiegato Rossi: "Clara sarà comunque presente con un suo progetto personale e aprirà i concerti in diverse città. Cucchia ha preso il terzo cartellino giallo e sta fermo un giro. Poi non ci sono assoli di sax".

Il cantante è passato poi a presentare la formazione ufficiale che lo accompagnerà durante il VascoNonStop Live 2018: "Ecco le convocazioni per il SuperGruppo del VascoNonStopLive018:

Matt Laug alla batteria !

Claudio Gallo Golinelli al basso !

Alberto Rocchetti per il tocco del Lupo alle tastiere e pianoforte !

Frank Nemola alle tastiere, programmazione, cori e fiati !

Nel segno della tradizione e del rinnovamento Stef Burns e Vince Pastano alle chitarre !!

E infine l'entusiasmo e l' energia di Beatrice Antolini per i colori, le percussioni , il synth, i cori ... !!

...e chi non vuole restare qui vada in collina !!

Stay Tuned".

L'assetto attuale del gruppo di Vasco Rossi vede come decano il fedele bassista Claudio "Gallo" Golinelli, al fianco dell'artista dal 1984, seppure con una pausa tra il 1987 e il 1993, seguito - in termini di anzianità - da Rocchetti, al fianco di Vasco senza pause dal 1989. Burns, al servizio alla sei corde per il Kom dal 1995, rimane l'ultimo dei veterani, oggi affiancati da Matt Laug (già alla batteria tra il 2007 e il 2014) e dalla nuova leva Vince Pastano, inserito nell'organico a partire dal 2014.