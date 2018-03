Alcune sorprese in arrivo per l’ultima edizione della festa dei negozi di musica indipendenti ve le avevamo già svelate – come le versioni inedite, in vinile giallo, di “Rock and Roll” e “Friends” dei Led Zeppelin, le rarità di David Bowie e la versione rimasterizzata di “The Piper At The Gates Of Dawn” dei Pink Floyd – e a queste si aggiunge, tra le centinaia di anteprime, ristampe ed edizioni speciali che come ogni anno rendono l’iniziativa, che quest’anno cadrà il 21 di aprile, così speciale, anche il nuovo brano che vede fare squadra il guru dell’ambient music Brian Eno e Kevin Shiedls dei My Bloody Valentine.

La canzone s’intitola “The Weight of History” e fa seguito al singolo collaborativo “Only Once Away My Son”, uscito lo scorso autunno. Entrambi i brani, il primo già noto, il secondo inedito, usciranno in formato doppio vinile da 12 pollici il prossimo 21 aprile.

Sul sito del Record Store Day trovate tutte le moltissime pubblicazioni previste per l’occasione.