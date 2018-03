Jack White ha pubblicato un'altra anticipazione del suo nuovo album in studio: la nuova canzone del già frontman dei White Stripes si intitola "Over and over and over" e potete ascoltarla proprio qui sotto.

"Over and over and over" arriva dopo "Connected by love", "Respect commander" e " Corporation ", pubblicate nelle scorse settimane.

Il nuovo album in studio di Jack White porta per titolo "Boarding house reach": uscirà il prossimo 23 marzo, a distanza di quattro anni dal precedente "Lazaretto".