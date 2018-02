Il nuovo album di Ultimo si intitola "Peter Pan" e esce in conomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018: si è classificato al primo posto, tra le "Nuove Proposte", con "Il ballo delle incertezze". "È sempre la fantasia l'arma più forte che ho. È un disco che parte da fuori per arrivare dentro. Dall'universo all'anima. Vuoi volare con me?", scrive il giovane cantautore romano sulla custodia dell'album. Ci prende per mano e ci chiede di seguirlo nel suo mondo. Che è fatto essenzialmente di ballate introspettive e malinconiche...

"Peter Pan" è un disco che si fa ascoltare piuttosto volentieri, se vi piace il "pop" non banale e un certo tipo di "nuovo" cantautorato. L'unico difetto che gli si può trovare, che in realtà è anche il pregio più grande, è che sembra il disco di un quarantenne, per come Ultimo scrive e interpreta le sue canzoni: c'è molto spessore, molta maturità, e poca leggerezza. Son cose rare, di questi tempi.

Leggi la recensione completa di "PETER PAN" cliccando qui