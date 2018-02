La band di Julian Casablancas (Strokes) ha condiviso con i suoi fan il nuovo brano “Pointlessness”, che si configura come il terzo estratto dall’ultima fatica discografica dei Voidz, “Virue”, in uscita il prossimo 30 marzo. Del disco - ideale seguito di “Tyranny” del 2014 - il gruppo aveva già reso note due tracce: il singolo “Leave It In My Dreams” e “QYURRYUS”. “Pointlessness”, che chiude l’album, è l’ultima canzone che la band ha diffuso: potete ascoltarla nel video che segue.

Il progetto solista del cantante newyorkese racchiuso sotto il nome di Voidz ha all’attivo soltanto l’album di debutto “Tyranny”, uscito però nella veste di Julian Casablancas + The Voidz. Il musicista – che siano o meno confermate le voci di un nuovo album con la band, nata nel 1998, che lo ha reso noto al grande pubblico - è ancora il frontman degli Strokes, il gruppo indie rock alla quale il suo nome continua ad essere legato.