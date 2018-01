La band del leader degli Strokes Julian Casablancas, i The Voidz (non più chiamati Julian Casablancas + the Voidz) ha pubblicato un nuovo singolo intitolato "Leave it in My Dreams".

Ascolta qui di seguito “Leave It in My Dreams”:

Il brano è il primo estratto del prossimo album dei The Voidz, il cui nome e data di pubblicazione non sono ancora conosciuti. Quello che sappiamo è che uscirà nel corso del 2018. A dicembre dell’anno scorso Julian Casablancas aveva pubblicato un video teaser che annunciava l’uscita del disco.

“Leave It in My Dreams” è la prima canzone pubblicata dai The Voidz dal 2014, anno di uscita di “Tyranny”, loro album di debutto.