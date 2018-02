"Il ballo delle incertezze" è la canzone vincitrice della sezione giovani del Festival di Sanremo del 2018. Ultimo ha vinto battendo Mirkoeilcane, secomdo con "Stiamo tutti bene" e Mudimbi terzo con "Il mago".

La canzone ha vinto per televoto (40%), giornalisti della sala stampa (30%) e giuria degli esperti (30%) - questa sera e sala stampa e la giuria demoscopica, rispettivamente del 40%, del 30% e del 30%, martedì e mercoledì.