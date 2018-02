I Prophets of Rage di Tom Morello e Chuck D saranno in Italia per un unico concerto il prossimo 8 luglio all’Ippodromo Snai – San Siro nell’ambito del Milano Summer Festival per presentare i brani del loro eponimo album pubblicato lo scorso settembre.

I biglietti per il concerto saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it a partire dalle ore 10.00 di sabato 10 febbraio (per 48 ore). La vendita generale inizierà, invece, a partire dalle ore 11.00 di lunedì 12 febbraio sui circuiti www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.