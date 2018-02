Dopo un silenzio discografico durato quattordici anni, la band capeggiata dal già frontman dei Tool Maynard James Keenan tornerà ad affacciarsi sul mercato con una nuova prova in studio sulla lunga distanza: "Eat the Elephant" - questo il titolo dell'ideale seguito di "eMOTIVe" del 2004 - sarà infatti consegnato dagli A Perfect Circle ai negozi il prossimo 20 aprile.

Il disco è stato anticipato dai teaser dei brani "Disillusioned" e "The Doomed", ai quali - nelle ultime ore - si è aggiunta la canzone "TalkTalk", resa disponibile in streaming gratuito in versione integrale e ascoltabile nel frame qui sotto:

Ecco, di seguito, la tracklist di "Eat the Elephant":

01. Eat the Elephant

02. Disillusioned

03. Contrarian

04. The Doomed

05. So Long, And Thanks For All the Fish

06. TalkTalk

07. By and Down the River

08. Delicious

09. DLB

10. Hourglass

11. Feathers

12. Get the Lead Out

La band promuoverà dal vivo il nuovo lavoro con un tour che prenderà il via il prossimo 14 aprile a Tucson, in Arizona, e che passerà anche dall'Italia, il prossimo primo luglio, al festival Rock The Castle di Verona. Nella line up attuale della formazione, oltre al frontman e al chitarrista Billy Howerdel, figurano anche il chitarrista degli Smashing Pumpkins James Iha (che sarà quindi costretto a rimandare le attività in compagnia di Billy Corgan alla fine della prossima bella stagione, a meno che la band non accetti di sostituirlo per gli impegni dal vivo), il batterista Jeff Friedl (già in Puscifer e Beta Machine) e il bassista Matt McJunkins (già in Eagles of Death Metal e Beta Machine). A produrre il disco è stato chiamato Dave Sardy, in passato già al lavoro con, tra gli altri, Incubus e ZZ Top.