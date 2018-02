Come riportato da CBS News, è morto il cantante dei Temptations Dennis Edwards che avrebbe compiuto proprio domani i 75 anni. Edwards entrò nella band nel 1968 per sostituire il cantante originale David Ruffin.

Tra i maggiori successi da lui interpretati nel gruppo si citano: “Cloud nine”, “Ball of confusion (That's what the world is today)” e “Papa was a rollin’ stone”. Dennis Edwards ha inciso tre album solisti. Fino allo scorso anno si è esibito interpretando le canzoni dei Temptations nei suoi Dennis Edwards and the Temptations Revue. E' entrato a far parte della Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Temptations nel 1989.