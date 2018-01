Il cantante e chitarrista statunitense e il bluesman amico e collaboratore di Ben Harper Charlie Musselwhite torneranno sulle scene a fine marzo con un nuovo album, “No Mercy In This Land”, in uscita il 30 del mese. Nel frattempo, i due musicisti hanno diffuso l’eponimo singolo apripista del disco, che potete ascoltare qui:

“No Marcy In This Land” arriva a cinque anni di distanza dal precedente “Get Up!”, frutto del sodalizio tra Harper e Musselwhit,e e sarà seguito da un tour internazionale che toccherà anche il Belpaese con una data al Fabrique di Milano il prossimo 23 aprile. I biglietti saranno disponibili dal 26 gennaio.

Di seguito potete dare un’occhiata alla tracklist di “No Marcy In This Land”.

Versione standard:

1. When I Go

2. Bad Habits

3. Love And Trust

4. The Bottle Wins Again

5. Found The One

6. When Love Is Not Enough

7. Trust You To Dig My Grave

8. No Mercy In This Land

9. Movin' On

10. Nothing At All

Versione digitale deluxe:

1. When I Go

2. Bad Habits

3. Love And Trust

4. The Bottle Wins Again

5. Found The One

6. When Love Is Not Enough

7. Trust You To Dig My Grave

8. No Mercy In This Land

9. Movin' On

10. Nothing At All

11. The Bottle Wins Again (Live Machine Shop)

12. Trust You To Dig My Grave (Live Machine Shop)

13. No Mercy In This Land (Live Machine Shop)