Era soprannominato "The White Knight of Soul" , il cavaliere bianco del soul: Wayne Cochran è mancato lo scorso 21 novembre a Miramar, in Florida: aveva 78 anni.

Tra le sue canzoni "Goin' Back to Miam" e soprattutto "Last Kiss". Quest'ultima venne scritta e incisa nel '61 e ripresa nel 1998 dai Pearl Jam per il loro singolo natalizio.

Ripubblicata nella compilation benefica "No Boundaries: A Benefit for the Kosovar Refugees", e su CD finì per diventare il singolo di maggior successo della band di Eddie Vedder, vendendo 700.000 copie.

Ecco le due versioni