Anticipato dal video di "The gate", che potete vedere qui insieme alla copertina dell'album, sta per arrivare nei negozi il nuovo disco di Bjork, "Utopia".

Questa la tracklist:

1. Arisen My Senses

2. Blissing Me

3. The Gate

4. Utopia

5. Body Memory

6. Features Creatures

7. Courtship

8. Loss

9. Sue Me

10. Tabula Rasa

11. Claimstaker

12. Paradisa

13. Saint

14. Future Forever



Il disco è preordinabile presso il negozio online dell'artista anche utilizzando monete virtuali come Bitcoin (BTC), Audiocoin (ADC), Litecoin (LTC) e Dashcoin (DASH).

“Utopia” è stato prodotto e registrato tra Reykjavik e New York da Björk ed Arca. Nel disco suona anche un’orchestra di fiati di tredici elementi, che accompagneranno l’artista in un tour che inizierà nel 2018. “Utopia” è stato interamente scritto da Björk con la collaborazione di Arca (presente in cinque brani) e Sarah Hopkins (per un brano) che ne curato anche la produzione dell’intero disco, a cui ha partecipato anche Rabit in co-produzione per una traccia. Nel disco è presente un coro di dodici fiati tutti femminili, formato e diretto dalla stessa Björk.

"Utopia" è stato editato e strutturato da Bjork con Protools. I tecnici del suono sono Bergur Þórisson, Bart Migal e Chris Elms. "Utopia" è stato mixato da Heba Kadry e dalla bresciana Marta Salogni e masterizzato da Mandy Parnell.