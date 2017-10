La band di Brooklyn, capitanata da Benjamin "Ben" Goldwasser e Andrew VanWyngarden, è tornata con un nuovo singolo intitolato "Little Dark Age".

L'uscita del nuovo brano era stata anticipata dalla stessa band attraverso un post sul proprio canale Twitter ufficiale, dove era stato fatto affiorare il testo.

"Little Dark Age" è la prima anticipazione del nuovo album, battezzato esattamente come la title track, la cui distribuzione sul mercato è attesa nella prima metà del 2018. Gli MGMT hanno realizzato il primo estratto con la collaborazione di Patrick Wimberly (ex Chairlift) e Dave Fridmann, quest'ultimo già coinvolto nella produzione di "Oracular Spectacular", l'album di debutto della band pubblicato nel 2013.

Il singolo è accompagnato da un video diretto da David MacNutt e Nathaniel Axel.