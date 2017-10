Dopo l'arrivo nelle sale cinematografiche dello scorso 4 ottobre, "The End", la registrazione (audio e video) dell'ultimo concerto tenuto dai Black Sabbath lo scorso 4 febbraio alla Genting Arena di Birmingham, sarà distribuito anche sotto forma di live album e home video a partire dal prossimo 17 novembre: le riprese del concerto verranno pubblicate in formato digitale, in CD e in vinile (per quanto riguarda le edizioni audio), e in DVD e Blu-Ray (per quelle video).

Ad arricchire la pubblicazione ci saranno cinque tracce extra non incluse nell'edizione cinematografica del documentario riprese agli Angelic Studios di Banbury pochi giorni prima del live nel corso delle quali Ozzy Osbourne, Tony Iommi e Geezer Butler provano brani - nello specifico "The Wizard", "Wicked World", "Sweet Leaf", "Tomorrow's Dream" e "Changes" - poi non inseriti nella setlist dello spettacolo.

Ecco, di seguito, la tracklist dell'edizione album e home video di "The End":

01. Black Sabbath

02. Fairies Wear Boots

03. Under The Sun / Every Day Comes And Goes

04. After Forever

05. Into The Void

06. Snowblind

07. Band Intros

08. War Pigs

09. Behind The Wall Of Sleep

10. Bassically / N.I.B.

11. Hand Of Doom

12. Supernaut / Sabbath Bloody Sabbath / Megalomania

13. Rat Salad / Drum Solo

14. Iron Man

15. Dirty Women

16. Children Of The Grave

17. Paranoid

The Angelic Sessions

01. The Wizard

02. Wicked World

03. Sweet Leaf

04. Tomorrow's Dream

05. Changes

"È stata una serata speciale, proprio particolare", ha spiegato Iommi in esclusiva a Rockol a proposito del concerto finale dei Black Sabbath: "Vedevo i visi di tutti i fan, laggiù, e c’erano persone che scoppiavano in lacrime… ecco, è stato bello, ma anche piuttosto triste e malinconico. Con ogni probabilità quella è stata l’ultima volta che ho suonato certi pezzi, quindi è stato molto toccante a livello emotivo anche per me. Davvero".