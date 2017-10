Aggiornamento, ore 00,35: TMZ, proponendo ai lettori la registrazione audio della straziante telefonata al 911 della moglie dell'artista, molto probabilmente informato da fonti interne al Santa Monica Hospital di Los Angeles riferisce della visita di un cappellano presso la stanza occupata da Petty per l'impartizione dell'estrema unzione durante le procedure di spegnimento delle macchine salvavita che gli assicuravano le funzioni vitali.

Aggiornamento, ore 00,20: al momento non sono chiare le effettive condizioni di Tom Petty, che diverse fonti - compreso il dipartimento di polizia di Los Angeles, che successivamente ha ritrattato - avevano dato per morto nella tarda serata di lunedì, 2 ottobre. Secondo TMZ il musicista sarebbe in stato di morte celebrale, ma tecnicamente ancora in vita: i suoi familiari, tuttavia, avrebbero dato mandato ai medici di evitare qualsiasi forma di accanimento terapeutico, dando ordine ai dottori di staccare l'artista dalle macchine che lo tenevano in vita. Variety, al contrario, riferisce che l'artista sarebbe effettivamente scomparso alle 13 e 30, ora di Los Angeles.

Purtroppo Tom Petty non ce l'ha fatta. Trasportato al Santa Monica Hospital in condizioni molto gravi dopo avere avuto un arresto cardiaco nella sua casa di Malibu (California) nella giornata di ieri è deceduto qualche minuto fa, a riportarlo è CBS News. Il 66enne rocker originario della Florida era giunto in ospedale in assenza di attività cerebrale.

Petty con la sua band, gli Heartbreakers aveva concluso lo scorso 25 settembre all'Hollywood Bowl di Los Angeles il '40th anniversary tour'.

Thomas Earl Petty era nato a Gainesville (Florida) il 20 ottobre 1950. Dopo avere militato in formazioni quali Sundowners, Epics e Mudcrutch, sale agli onori delle cronache con il disco d'esordio "Tom Petty and the Heartbreakers". Con la sua band pubblicherà tredici album. Nel 1988 insieme a Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne e George Harrison forma i Traveling Wilburys che pubblicheranno due album: "Traveling Wilburys vol.1" e "Traveling Wilburys vol.3". Il suo ultimo album risale all'estate del 2014, "Hypnotic eye".