Sta facendo scalpore in America l'articolo pubblicato su Buzzfeed da Jim DeRogatis, storica firma del giornalismo musicale: l'inchiesta accusa il cantante R Kelly di avere una sorta di cerchio magico e di avere sottomesso psicologicamente e fisicamente un gruppo di ragazze. L'articolo riprende ed espande una serie di accuse sulla condotta sessuale del cantante che circolano da anni, che lo hanno già portato a processo in passato.

Questa volta tutto parte da denunce delle famiglie delle ragazze: sostengono che le 'babies', così le chiama R Kelly, sarebbero sostanzialmente schiavizzate in una sorta di sindrome di Stoccolma.

La stampa d'oltreoceano sta dando grande visibilità alla storia, e la cosa ha costretto il cantante a diffondere una comunicazione ufficiale:

Il signor Robert Kelly è allarmato e preoccupato dalle recenti rivelazioni attribuite a lui. Il signor Kelly nega con forza tali accuse e farà quanto necesserio per difendere il suo nome daglia accusatori.

TMZ ha intervistato una delle ragazze, Jocelyn Savage - notando però che si contraddiceva e che ad alcune domande non ha risposto:

Ho 21 anni, quasi 22 e voglio solo dire che sono in un momento felice della mia vita e che non mi stanno facendo il lavaggio del cervello o qualcosa del genere. Tutto questa situazione sta andando fuori controllo ... Syoe bene. Sono contenao di dove sono e tutto è ok .

DeRogatis, che si è occupato di R Kelly fin dal 2000, ha confermato la sua versione in un'intervista a Slate;