Ieri sera al Dodger Stadium di Los Angeles gli Eagles hanno tenuto il loro primo concerto completo da quando è mancato nel gennaio del 2016 Glenn Frey. Assieme a Don Henley, Timothy B. Schmit e Joe Walsh si sono esibiti sul palco anche il figlio di Frey, Deacon, e la star del country Vince Gill. Al concerto ha partecipato anche Bob Seger che ha cantato “Heartache tonight”.

Don Henley ha introdotto “Take it easy” dedicandola a Frey: “Questa è per te Glenn. Sei nei nostri cuori questa sera e la musica continua”. Lasciando poi il microfono a Deacon. A seguire la scaletta del concerto.

1. “Seven Bridges Road”

2. “Take it Easy” (Deacon Frey on lead vocals)

3. “One of These Nights”

4. “Take It to the Limit” (Vince Gill on lead vocals)

5. “Tequila Sunrise” (Vince Gill on lead vocals)

6. “Witchy Woman”

7. “I Can’t Tell You Why”

8. “Lyin’ Eyes” (Vince Gill on lead vocals)

9. “Those Shoes”

10. “Peaceful Easy Feeling” (Deacon Frey on lead vocals)

11. “Best of My Love”

12. “Love Will Keep Us Alive”

13. “New Kid in Town” (Vince Gill on lead vocals)

14. “The Last Resort”

15. “Already Gone” (Deacon Frey on lead vocals)

16. “In the City”

17. “Heartache Tonight” (with Bob Seger)

18. “Life’s Been Good”

19. “Funk #49″

20. “Life in the Fast Lane”

Encore:

21. “Hotel California”

22. “Rocky Mountain Way”

23. “Desperado”