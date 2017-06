A Tove Lo piacciono molto le provocazioni: quando lo scorso anno la bella cantante svedese ha pubblicato il suo secondo album, "Lady wood" (un'espressione che tradotta in italiano indica l'eccitazione sessuale femminile - qui la nostra recensione), con una copertina molto sexy, ha messo in circolazione insieme al disco anche un mini-film con immagini vm18 (nudità, lesbismo e masturbazione). Nel video, Tove Lo ha ospitato Lina Esco, fondatrice del movimento "Free the nipple", che difende la libertà delle donne a denudarsi il seno in pubblico: la cantautrice svedese è un'attivista del movimento e ha appoggiato in tutto e per tutto la causa di "Free the nipple", mostrando più volte il seno durante i suoi concerti.

Non c'è dunque da sorprendersi, dunque, se Tove Lo ha mostrato il seno anche durante l'esibizione sul palco del festival di Glastonbury, lo scorso sabato. La 29enne cantautrice si è presentata sul palco con indosso un giacchetto e leggins, ma ad un certo punto si è tolta il giacchetto ed è rimasta in topless, mostrando il seno: a coprire i capezzoli, due manate di glitter, come potete vedere dalle foto che trovate qui sotto.