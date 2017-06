Il video di "Run", il singolo che i Foo Fighters hanno pubblicato a sorpresa nella giornata di ieri, ha lasciato a bocca aperta non solo i fan della rock band di Seattle. Lungo oltre 6 minuti, il video, che ha per protagonisti i Foo Fighters in versione vecchietti, è un vero e proprio cortometraggio che secondo alcune riviste, tra cui Billboard, potrebbe essere un omaggio a "Qualcuno volò sul nido del cuculo", il film del 1975 diretto da Miloš Forman e ambientato in un ospedale psichiatrico (il video di Dave Grohl e soci è ambientato in una casa di riposo per anziani). Altri, invece, hanno notato alcune somiglianze tra la clip dei Foo Fighters e il video di "Thriller" di Michael Jackson, il videoclip musicale per eccellenza.

"Ha cominciato a realizzare il trucco e noi abbiamo provato a spiegargli come avremmo voluto apparire: Pat (Smear, il chitarrista della band) gli ha mandato una foto di Frederick Douglass (politico e scrittore afroamericano, vissuto nell'Ottocento). Questo video è partito da una cosa che ha detto Taylor (Hawkins, il batterista): 'Stiamo diventando vecchi. Cosa abbiamo intenzione di fare con le foto promozionali, ora che siamo così brutti? E io gli ho risposto tipo: 'Non ha grande importanza'".

Curiosamente, il trucco dei Foo Fighters per il video di "Run" è stato curato proprio da un uomo che nel 1983 comparve nel video di "Thriller" di Michael Jackson: a rivelarlo è stato Dave Grohl in un'intervista concessa ai microfoni di Beats 1, il programma radiofonico di Zane Lowe. Nella stessa intervista, Grohl ha raccontato la genesi del video e del trucco. Per prima cosa, ha fatto sapere il cantante, i sei componenti della band hanno dovuto fare dei calchi dei rispettivi volti, in modo da realizzare le maschere che hanno poi indossato per le riprese del video: "Ci siamo dovuti far ingessare i volti: è claustrofobico". Grohl ha detto:



Poi, il cantante ha aggiunto: