E' di poche ore fa la notizia del passaggio da un'etichetta indipendente a una major e già gli Arcade Fire annunciano l'uscita del nuovo album, che si intitola "Everything now" ed ha quindi lo stesso titolo del singolo, venduto in vinile al Primavera Festival di Barcellona durante un'apparizione a sorpresa. Ecco il video:

L'album, che uscirà il 28 luglio, è il successore di "Reflektor", datato 2012. E' stato prodotto dagli Arcade Fire insieme a Thomas Bangalter dei Daft Punk e a Steve Mackey dei Pulp, con la coproduzione di Markus Dravs (Coldplay, Mumford and Sons). E' stato registrato fra New Orleans, Montreal e Parigi.

"Everything now" uscirà in CD, vinile e cassetta. L'edizione in vinile sarà disponibile in venti versioni diverse della copertina, ognuna con il titolo in una diversa lingua.