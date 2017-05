Dopo la ricca riedizione di "Pet Sounds" data alle stampe per il cinquantesimo anniversario dell'album di "Wouldn't It Be Nice" e "God Only Knows" è in arrivo una nuova uscita che non mancherà di interessare i fan della band un tempo guidata da Brian Wilson: il prossimo 30 giugno verrà distribuito sui mercati "1967 – Sunshine Tomorrow", corposo cofanetto - composto da due CD - contenente rarità e inediti registrati durante le session di "Smiley Smile" e "Wild Honey", i due album consegnati agli annali dai Beach Boys nel 1967.

Nel primo disco saranno incluse le outtake e delle versioni alternative dalle session di "Wild Honey", oltre che le tracce originali dell'album remixate per l'occasione dai produttori Mark Linett e Alan Boyd, mentre sul secondo, oltre al materiale inedito prodotto durante la lavorazione di "Smiley Smile", troverà spazio anche il "live album perduto" "Lei'd in Hawaii", registrato sempre nel 1967 a Honolulu ma in seguito lasciato negli archivi perché definito "inutilizzabile" (e sostituito parzialmente da registrazioni effettuate presso gli studi Wally Heider Recording di Hollywood), oltre che a una serie di registrazioni dal vivo effettuate tra Washington e Boston nel novembre del 1967.

Ecco, di seguito, la tracklist completa di "1967 – Sunshine Tomorrow":

Disco 1

Wild Honey (nuovo mixaggio stereo)

1. Wild Honey

2. Aren't You Glad

3. I Was Made To Love Her

4. Country Air

5. A Thing Or Two

6. Darlin’

7. I'd Love Just Once To See You

8. Here Comes The Night

9. Let The Wind Blow

10. How She Boogalooed It

11. Mama Says* (Original Mono Mix)

Wild Honey Sessions: September - November 1967 (inediti)

12. Lonely Days (Alternate Version)

13. Cool Cool Water (Alternate Early Version)

14. Time To Get Alone (Alternate Early Version)

15. Can't Wait Too Long (Alternate Early Version)

16. I'd Love Just Once To See You (Alternate Version)

17. I Was Made To Love Her (Vocal Insert Session)

18. I Was Made To Love Her (Long Version)

19. Hide Go Seek

20. Honey Get Home

21. Wild Honey (Session Highlights)

22. Aren't You Glad (Session Highlights)

23. A Thing Or Two (Track And Backing Vocals)

24. Darlin’ (Session Highlights)

25. Let The Wind Blow (Session Highlights)

Wild Honey Live: 1967 - 1970 (inediti)

26. Wild Honey (Live) - recorded in Detroit, November 17, 1967

27. Country Air (Live) - recorded in Detroit, November 17, 1967

28. Darlin’ (Live) - recorded in Pittsburgh, November 22, 1967

29. How She Boogalooed It (Live)- recorded in Detroit, November 17, 1967

30. Aren’t You Glad (Live) - recorded in 1970, location unknown

31. Mama Says (Session Highlights)

(Inediti registrati agli studi Wally Heider Recording, novembre 1967)

Disco 2

Smiley Smile Sessions: June - July 1967 (inediti)

1. Heroes And Villains (Single Version Backing Track)

2. Vegetables (Long Version)

3. Fall Breaks And Back To Winter (Alternate Mix)

4. Wind Chimes (Alternate Tag Section)

5. Wonderful (Backing Track)

6. With Me Tonight (Alternate Version With Session Intro)

7. Little Pad (Backing Track)

8. All Day All Night (Whistle In) (Alternate Version 1)

9. All Day All Night (Whistle In) (Alternate Version 2)

10. Untitled (Redwood) (frammento strumentale inedito, data e luogo di registrazione sconosciuti. Scoperto su un nastro etichettato come “Redwood”)

Lei'd In Hawaii "Live" Album: September 1967 (inediti)

11. Fred Vail Intro

12. The Letter

13. You're So Good To Me

14. Help Me, Rhonda

15. California Girls

16. Surfer Gir

17. Sloop John B

18. With A Little Help From My Friends * (Registrati a casa di Brian Wilson il 23 settembre 1967)

19. Their Hearts Were Full Of Spring * (Registrato durante le prove del live il 26 agosto 1967 a Honolulu, Hawaii)

20. God Only Knows

21. Good Vibrations

22. Game Of Love

23. The Letter (Alternate Take)

24. With A Little Help From My Friends (Stereo Mix)

Live In Hawaii: August 1967 (inediti, registrati a Honolulu dal vivo il 25 e 26 agosto '67 con Brian Wilson ma senza Bruce Johnston)

25. Hawthorne Boulevard

26. Surfin'

27. Gettin’ Hungry

28. Hawaii (Rehearsal Take)

29. Heroes And Villains (Rehearsal)

Thanksgiving Tour 1967: Live In Washington, D.C. & Boston (inediti)

30. California Girls (Live) - recorded in Washington, DC, November 19, 1967

31. Graduation Day (Live) - recorded in Washington, DC, November 19, 1967

32. I Get Around (Live) - recorded in Boston, November 23, 1967

Additional 1967 Studio Recordings (Previously Unreleased)

33. Surf’s Up (1967 Version)

34. Surfer Girl (1967 A Capella Mix)