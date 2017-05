A prendere in giro i ragazzi della Dark Polo Gang (se non ne avete mai sentito parlare, ve ne parliamo qui) ci aveva pensato già Fabri Fibra: il rapper di Senigallia, in una scena del video di "Fenomeno", si mette una scarpa all'orecchio, come se fosse un telefono, imitando uno dei gesti che sono soliti fare quelli della DPG.

Ora, però, qualcuno ha pensato di girare un video intero pensato come parodia della Dark Polo Gang. Il video in questione è stato realizzato dal duo comico-musicale dei Just For Like. La clip è stata pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale dei Just For Like, che fanno il verso ai ragazzi della Dark Polo Gang imitando le loro mosse e prendendo in giro anche il loro stile - l'intera clip è una parodia di "Sportswear", uno dei "cavalli di battaglia" della Dark Polo Gang.