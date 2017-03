Come annunciato, in occasione del Record store Day 2017, uscirà un vinile a 12'' one-sided (col microsolco solo su un lato) con una versione inedita di quasi 15 minuti di "Interstellar Overdrive". Si tratta di una registrazione mai pubblicata ufficialmente, che quindi fa gola ai fan della storica band britannica.

Ora, a meno di un mese dall'uscita, sembra che questa gemma sia stata effettivamente "scovata" - anche se permane qualche piccolo dubbio.

La testata web "The Music Heart", infatti, dopo una ricerca, sostiene che il brano (inciso alla fine del 1966 presso il Thomson studio di Hertfordshire, UK) sia quello utilizzato come colonna sonora del cortometraggio sperimentale "San Francisco", girato dal film-maker (e amico di Syd Barrett) Anthony Stern.

La "Interstellar Overdrive" annunciata per il RSD sarebbe lunga 14':57'', quindi della durata perfetta per adattarsi al cortometraggio da 15' di cui sopra. Permane un solo dubbio, che impedisce di dire con certezza che il brano del film coincida con quello in uscita: il comunicato ufficiale, infatti, parlava di una registrazione effettuata il 30 novembre del 1966. Indagini più approfondite, però, sembrano escludere che in quel giorno i Floyd abbiano tenuto una session in studio. La versione del corto, invece, risale al 31 ottobre (sempre del '66).

E' ragionevole pensare a un piccolo errore, dunque, per cui il brano in uscita potrebbe essere quello utilizzato in "San Francisco" - che, lo sottolineiamo - non è mai stato pubblicato ufficialmente prima d'ora. Si tratta di una versione demo, molto grezza e live, incisa come se la band si trovasse su un palco a esibirsi.