Poco meno di un anno fa, Jasmine Thompson sembrava destinata al grande successo internazionale; in effetti, la sua "Adore" viaggiava su Youtube intorno ai 23 milioni di visualizzazioni. Gli ultimi mesi, però, non hanno visto confermate le previsioni; "Adore" è a 29 milioni di visualizzazioni, e il singolo è stato in classifica solo in Italia, Germania e Svizzera.

Dall'EP "Adore" è stato poi estratto un nuovo singolo, "Do it now", che non ha fatto grandi numeri



e nell'anno successivo la giovane cantante anglocinese ha pubblicato altre tre canzoni, una da sola, la cover di "I try" di Macy Gray"Where we belong" (con il francese Hugel)e "Rise up", con il dj australiano Thomas Jackle quali pure non hanno suscitato grande interesse, analogamente al suo featuring in "Steady 1234" di DJ Vice

Dunque, la carriera di Jasmine Thompson ha attraversato una fase di stallo. Proprio il 22 marzo, però, sul suo Facebook l'artista ha annunciato entusiasta che "Mad world", la canzone dei Tears For Fears del 1982 da lei incisa nel 2014 nell'album "Another bundle of tantrums" e remixata da Eden Prince, ha superato i cinque milioni di ascolti su Spotify.



Sarà questa, probabilmente, la canzone che Jasmine Thompson presenterà stasera come ospite del programma di Maria De Filippi.Qui potete riascoltare la versione originale dei Tears for Fears: