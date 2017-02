Nel 2012 i Deproducers pubblicarono l’album “Planetario” per raccontare in musica l’universo, gli astri, la luna e le stelle. L’esperimento musical-scientifico ebbe buon riscontro e, a distanza di cinque anni, il collettivo formato da Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo e Max Casacci, ci riprova con “Botanica”, annunciato in uscita il 21 marzo.

Questa volta ad essere raccontato sarà il mondo vegetale. Il progetto si avvale della partecipazione e consulenza scientifica per la realizzazione dei testi del Prof. Stefano Mancuso, ricercatore botanico di livello internazionale, tra le massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia vegetale e autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche sulla fisiologia e sul comportamento delle piante e di Aboca, riferimento internazionale nella ricerca sui complessi molecolari vegetali, che da sempre trae dalle piante medicinali soluzioni avanzate per la salute delle persone e si impegna nel comunicare l’importanza di preservare le condizioni ambientali per la salvaguardia dell’uomo e del pianeta.

“Botanica” verrà presentato dal vivo proprio a partire dal 21 marzo. Nel live i Deproducers e Stefano Mancuso, attraverso canzoni e temi musicali inediti, video proiezioni originali di Marino Capitanio e scenografie di Peter Bottazzi sveleranno i sensi delle piante e li trasformeranno in racconto.

Questo il calendario sin qui confermato del “Botanica” tour:

21 marzo - Auditorium Parco Della Musica - Roma

22 aprile – Supernova Festival – Genova

26 maggio – Mart –Rovereto (Tn)

3 giugno – Festival del Cammino di Francesco - Sansepolcro (Ar)

22 luglio - Piazza Ss.Annunziata – Firenze

15 settembre – Pordenone Legge – Pordenone

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone e nei circuiti abituali a partire dalle ore 12.00 di giovedì 16 febbraio.