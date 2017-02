Fra i quattro concorrenti delle Nuove Proposte in finale, la classifica determinata al 40% dal televoto, al 30% della Giuria di Qualità e al 30% della giuria demoscopica ha visto al primo posto Lele, "Ora mai"

al secondo posto Maldestro, "Canzone per Federica"

al terzo posto Francesco Guasti, "Universo"

al quarto posto Leonardo Lamacchia, "Ciò che resta"





Il premio della Critica "Mia Martini" assegnato dai giornalisti accreditati presso la sala stampa del Teatro Ariston è andato a Maldestro, che ha ricevuto 39 preferenze; 21 preferenze sono andate a Marianne Mirage, 16 a Lele. Il premio della critica assegnato dalle radio e dalle TV accreditate presso la sala stampa del Palafiori è andato a Tommaso Pini, che ha ricevuto 27 voti; 26 voti per Maldestro, 24 per Lele, 21 per Leonardo Lamacchia, 17 per Marianne Mirage, 11 per Francesco Guasti, 4 per Valeria farinacci, 2 per Braschi.