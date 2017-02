Tommaso Pini si presenta in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2017 con "Cose che danno ansia": "È una canzone che parla di me e della mia quotidianità con ansia", racconta, "lo faccio in modo ironico, scherzoso, cercando di sdrammatizzare un po' quest'angoscia. E cerco anche un po' di sfatare tutti quei miti di essere sempre perfetti, impeccabili: alla fine siamo umani, dobbiamo fare errori. Cerchiamo di prenderci un po' meno sul serio".

Tanta ansia è anche ciò che il cantautore si aspetta da questo Festival: "Salire sul palco non sarà facile, però sarà sicuramente un'esperienza bellissima che mi permetterà di lanciare finalmente il mio disco, frutto di due anni e mezzo di lavoro". Il disco è nei negozi dal 10 febbraio.