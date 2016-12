Esce martedì 27 dicembre in tutti gli store di musica digitale A.M.I. Rarità di Artisti per Amatrice. Una compilation composta da quattordici brani – dieci dei quali inediti - ideata da All Music Italia con il supporto di Believe Digital Italia il cui ricavo sarà interamente devoluto per le popolazioni vittime del terremoto.



Syria e Gerardina Trovato hanno interpretato delle cover di Rettore e Vasco Rossi, mentre Virginio ha realizzato una versione di “Royals” di Lorde, Romina Falconi.



Grazie alla partnership con Believe Digital Italia tutti i ricavi dalla vendita della compilation e delle singole tracce saranno interamente devoluti per le vittime del terremoto di Amatrice. Believe infatti ha accettato di rinunciare ad ogni commissione sulle vendite (fatta esclusione per le quote riservate agli store digitali).



All Music Italia per garantire una maggiore efficenza e trasparenza all’operazione documenterà periodicamente l’andamento delle vendite attraverso i proprio canali social. Il ricavato verrà versato sotto forma di bonifico alla campagna solidale di successo già lanciata da IL FATTO QUOTIDIANO - Fatto per Amatrice.



Questa la tracklist:



L’Amore resta - Romina Falconi

L’Amore merita (Acoustic version) - Simonetta/Greta/Roberta/Verdiana

C’è chi dice no - Gerardina Trovato

Sono qui - Nicola Franca

Io ho te (Acoustic version) – Syria

Tutto quello che ricordo - Sara Galimberti

Mentre fuori piove (Acoustic version) - Traccia 24

Royals – Virginio

Notte di febbraio - Andrea Amati

Non voltarti più (Acoustic version) - Davide Papasidero

Il Mondo alla rovescia - Roberto Pezzini

Event Though - Matteo Faustini

Fever/I Will Survive - Palla e Chiatta

N.E.G.R.A. feat Paolo Del Grande (Kuerty Uyop Deep Remix) – Cecile