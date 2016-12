Sono stati resi noti i nomi degli artisti che saranno ammessi nella Rock and Roll Hall of Fame per il 2017 - durante la cerimonia che si svolgerà il prossimo 7 aprile 2017 presso il Barclays Center di Brooklyn (NY). I selezionati per questa nuova tornata sono Pearl Jam, Tupac Shakur, Journey, Electric Light Orchestra, Yes e Joan Baez.

Gli Chic non sono stati inclusi, ma il loro deus ex machina Nile Rodgers sarà gratificato con il premio Award for Musical Excellence.

Fra i grandi esclusi si contano Kraftwerk, Depeche Mode, Janet Jackson, Bad Brains, Jane’s Addiction, MC5 e Zombies - tutti inclusi nella lista dei nominati per l'annata.

Ricordiamo che per entrare nella Rock and Roll Hall of Fame occorre che un artista abbia pubblicato la propria prima registrazione ufficiale da almeno 25 anni.