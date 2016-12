00.10 Ci siamo, verdetto finale: i Soul System vincono la decima edizione di X Factor battendo Gaia Gozzi allo scontro finale.

23.55 Nell'attesa del verdetto finale, cantano gli One Republic.

23.45 I Soul System canta "Gravity", "Gold digger" e "Can't hold us".

23.35 Gaia canta "Human", "Piece of my heart" e "Lean on". Tanta grinta, molta imprecisione.

23.25 L'eliminata al televoto della seconda manche è Eva. Soul System e Gaia allo scontro finale per la vittoria: nella terza manche canteranno un medley di tre brani.

23.20 Gaia canta "Brand new dawns". Arisa viene fischiata quando aveva dice ad Eva che è la "pababile vincitrice", ma lei risponde prendendo in giro il pubblico dicendolo ad ogni concorrente.

23.00 Canta Eva, com "Voglio andare fino in fondo". Fedez la apostrofa "Mia nonna fa il tifo per te". Quindi i Soul System, che fanno una cover dei Daft Punk. Ah, no, è l'inedito "She's like a star"...

22.45 Ma prima Ligabue che canta "G come giungla" in un palco tipo quello dell'ultimo tour degli U2, e poi "Balliamo sul mondo" sospeso su una gru per aria.

22.30 Roshelle è la prima eliminata dopo la manche dei duetti. Continuano la strada verso la vittoria finale Eva, Gaia e i Soul System. Ora la manche con gli inediti.

21.55 Tocca a Eva con Carmen Consoli su "L'ultimo bacio". Bellissima esibizione, voce, chitarra e archi. Ora Roshelle con i Clean Bandit. Ma non è un duetto, canta da sola. E stecca, tanto.

Continuano i fischi ad Arisa, Fedez si arrabbia per le critiche a Roshelle.

21.45 Cominciata la prima manche dei duetti: Gaia canta con Giorgia su "I will pray": la giovane fatica a tenere il passo. Ora i Soul System con Giusy Ferreri e BabyK su "Roma-Bangkok". Ingenerosi dischi dal Forum per Arisa: "Voglio vedervi da soli, perché cantare con Giusy azzera chiunque". Nessuno degli altri giudici reagisce.

21.23 Dopo la presentazione dei giudici si comincia con i finalisti che duettano (e stonano) con gli One Republic su "Wherever I go".

21.10 Ci siamo quasi, tra poco comincia la finale di X Factor. Nell'attesa si esibiscono Cecco e Cipo, vincitori dello Stra Factor, il post-talent condotto da Mara Maionchi ed Elio. Il duo canta "Non voglio dire" (che vi proponiamo in versione #NoFilter, girata per Rockol qualche settimana fa)

Si svolge questa sera la finale della decima stagione di X Factor. A partire dalle 21.15, in diretta dal Forum di Assago su SkyUno, si contenderanno la vittora Eva Pevarello, Gaia Gozzi, Roshelle Soul System. Tre le manche in programma: una di duetti con artisti affermati: Giorgia, Giusy Ferreri/Baby K, Clean Bandit e Carmen Consoli. Dopo una prima eliminazione, una seconda manche con gli inediti, Nuova eliminazione e ultima manche con due concorrenti a contendersi la vittoria con medley con di 3 brani. Tutte le votazioni saranno del pubblico, attraverso televoto.

Gli ospiti "tradizionali" della puntata saranno invece Ligabue e One Republic, il primo con " G come giungla" e "Balliamo sul mondo", i secondi con "Wherever I go" e "Let’s hurt tonight".

Rockol seguirà in diretta la finale di X Factor. Questa pagina si aggiornerà automaticamente a partire dalle 21.15. Stay Tuned, a più tardi.