Fiona l'acrobata

di redazione Vinyl

Fiona Apple dal 1996 ha pubblicato solo cinque album e Fetch the Bolt Cutters arriva a otto anni di distanza dal precedente. Un tempo infinito, per le regole del mercato e per un mondo abituato al presenzialismo dei social.

L’ex ragazzina prodigio (contratto con Sony a soli 17 anni, un Grammy per Criminal nel 1996) si concede anche poco ai media. Ma non teme di scivolare nell’oblio: rifiuta lo star system e si rifugia nella musica, affinando uno stile che rende Fetch The Bolt Cutters un album davvero speciale.

