Grateful Dead: il "missing album" con gli inediti in versione live

Ready Or Not prova a ricostruire il “missing album” dei Dead, con canzoni originali inedite, scritte dai diversi membri della band e dai loro collaboratori storici; ma in versioni dal vivo del periodo ’92-’95, fornendo una versione ufficiale di compilation già curate dagli attivissimi fan.

Il loro ultimo album venne pubblicato nell’89, sei anni prima della morte di Jerry Garcia: Built To Last fu anche il loro più grande successo grazie a Touch Of Grey. Non arrivò mai un seguito, anche se la band ci lavorò negli anni successivi.

I Grateful Dead sono una delle band americane per eccellenza, e una enorme e stupenda eccezione nell’industria musicale: 30 anni di carriera, oltre 2000 concerti, centinaia di album dal vivo (ne escono 5 o 6 all’anno, ma solo in CD/digitale) e una produzione di studio che è considerata minore.

Ready Or Not - Grateful Dead (Vinile)

TRACKLIST

01. Liberty - Live at Madison Square Garden, New York, NY, 10/14/1994 (06:16)

02. Eternity - Live at the Pyramid, Memphis, TN, 4/2/1995 (10:12)

03. Lazy River Road (Live at Dean Smith Center, University of North Carolina, Chapel Hill, NC 3/25/1993) (06:55)

04. Samba in the Rain - Live at the Omni, Atlanta, GA, 3/30/1995 (06:46)

05. So Many Roads - Live at Star Lake Amphitheatre, Burgettstown, PA, 6/23/1992 (07:36)

06. Way to Go Home - Live at Deer Creek Music Center, Noblesville, IN, 6/28/1992 (06:05)

07. Corrina - Live at Madison Square Garden, New York, NY, 10/14/1994 (17:20)

08. Easy Answers - Live at Spectrum, Philadelphia, PA, 9/13/1993 (07:02)