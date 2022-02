Gemello non ha mai smesso di viaggiare

Gemello ha saputo evolversi, passare dall’hardcore degli esordi a visioni più profonde e introspettive, curando sempre di più la scrittura.

La sua storia si intreccia in modo indissolubile con quella del rap italiano. La sua carriera inizia all’interno del collettivo TruceKlan, di cui hanno fatto parte Noyz Narcos, Gel, Metal Carter, Cole, Chicoria e Benassa, poi prosegue nel gruppo In The Panchine, con cui pubblica “In The Panchine” e “In The Panchine 2”, album cult per la scena rap più hardcore. Nel 2006 esordisce da solista con il brano “Non parlarmi d’altro” e a seguire pubblica i due ep “Niagara” nel 2014 e “Indiana” nel 2017. Nel 2019 arriva l’album “UNtitled”, specchio della personalità di Gemello, sempre in evoluzione. E ora una nuova tappa del viaggio. Un percorso che non ha mai pensato alle mode o al trend del momento, ma che è sempre stato sincero e veramente innamorato dell’arte. L’artista è veritiero nella musica come nella pittura, la sua altra grande passione.

“La Quiete” (il titolo del disco è un omaggio al gruppo post-hardcore di Forlì), risulta essere più suonato rispetto ai lavori precedenti, con delle sperimentazioni musicali inedite nella sua produzione realizzate grazie al contributo del gruppo di musicisti con cui ha lavorato. Ne “La Quiete” tornano le frequenti immagini, quasi cinematografiche, che caratterizzano lo stile di scrittura di Gemello, dalla pioggia, che fa spesso da sfondo alle storie narrate, ai cieli notturni, al mare. Spazio anche a figure metaforiche, come il paragonare la propria amata alla figura di un angelo benevolo che protegge e salvifica. Roma, città natale del rapper, è lo sfondo sempre presente sia per la sua bellezza incantevole, sia per essere una città immensa che divora tutto ciò che trova tra le sue strade. All’interno dell’album ci sono alcuni degli artisti che hanno caratterizzato la rinascita della scena contemporanea, tra rap e cantautorato.

In “La Quiete” partecipano infatti, oltre a Coez e Gemitaiz, amici di una vita che hanno condiviso con Gemello gli anni nei collettivi all’inizio delle rispettive carriere.

Si può trovare anche Carl Brave, collaboratore di lunga data con cui più volte il rapper ha diviso un pezzo, e Gazzelle, che firma il ritornello di “Come se niente fosse”, uno dei brani più significativi del progetto. Ci sono anche nomi di nuova generazione come Ketama126, qui in veste anche di produttore, Mostro e Victor Kwality, e talenti emergenti come Holden, Esseho, Il Complemento Oggetto, che hanno prodotto anche i rispettivi pezzi, oltre a Kinder Garden. Tutti ragazzi che in questi anni si sono fatti notare. La produzione dei brani vede inoltre la partecipazione di Sine, producer che ha contribuito negli ultimi anni a definire il sound della capitale, e Marta Venturini già alle spalle di alcuni lavori di Calcutta, Paola Turci e altri, e che qui ha prodotto “Flashback” e “E adesso?”, le tracce più intime dell’album. Un abbraccio fra mondi sviluppato con coerenza e amore per la musica.