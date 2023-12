Rolling Stones: in arrivo la nuova edizione di “Hackney Diamonds”

I Rolling Stones annunciano la pubblicazione di “Hackney Diamonds (Live Edition)” disco che include i sette brani eseguiti il mese scorso sul palco del Racket di New York e che sarà disponibile dal 15 dicembre.

L’album, in formato 2CD, oltre alla versione in studio del nuovo lavoro della band includerà le performance di debutto di quattro dei brani del recente album tra cui “Sweet Sound of Haven” (con Lady Gaga)”Shattered” e “Tumbling Dice” e l’iconica “Jumpin Jack Flash”.

Oltre ad annunciare la nuova edizione dell’album, i Rolling Stones hanno pubblicato il lyric video di “Bite My Head Off” in cui sono contenuti filmati inediti dell’esibizione al Racket e delle sessioni di registrazione in studio insieme a Paul McCartney

Intanto “Angry” é stata nominata ai Grammy Awards per la categoria Best Rock Song

Questa la tracklist di “Hackney Diamonds (Live Edition)”:

CD1

Angry

Get Close

Depending On You

Bite My Head Off

Whole Wide World

Dreamy Skies

Mess It Up

Live By The Sword

Driving Me Too Hard

Tell Me Straight

Sweet Sounds of Heaven (featuring Lady Gaga)

Rolling Stone Blues

CD2 – Live At Racket, NYC

Shattered (Live at Racket, NYC

Angry (Live at Racket, NYC)

Whole Wide World (Live at Racket, NYC)

Tumbling Dice (Live at Racket, NYC)

Bite My Head Off (Live at Racket, NYC)

Jumpin’ Jack Flash (Live at Racket, NYC)

Sweet Sounds of Heaven (featuring Lady Gaga) (Live at Racket, NYC)

Da domani saranno inoltre disponibili i biglietti per le 16 date del tour dei Rolling Stones in USA.