A gennaio Anna Calvi pubblica una doppia colonna sonora

Anna Calvi, artista pluripremiata (un BRIT Award e tre Mercury Music Prize) dopo i suoi tre dischi entra nel mondo della scrittura delle colonne sonore.

L’artista inglese di padre italiano ha scritto ed eseguito la colonna sonora della quinta e sesta stagione di “Peaky Blinders”, serie televisiva della BBC One (in Italia disponibile su Netflix) che celebra quest’anno il suo decimo anniversario. Le sue composizioni saranno pubblicate per la prima volta integralmente su disco il 26 gennaio 2024 (da Domino Records).

La serie, creata da Steven Knight, è ambientata a Birmingham tra il 1919 e il 1934 e ruota attorno alla famiglia Shelby, il cui secondogenito Thomas, reduce della prima guerra mondiale, è anche il boss della gang detta "Peaky Blinders", dall'usanza di nascondere lamette nel risvolto dei cappelli, in modo da poterli utilizzare anche come arma. La storia è vagamente ispirata a una band con lo stesso nome che si muoveva nella stessa Birmingham dal 1890 al 1920.

Parlando del suo lavoro alla colonna sonora, Calvi racconta: "Per la composizione di Peaky Blinders sono stati fondamentali i concetti di atmosfera e spazio. Ci sono così tante sfumature quando si tratta di comporre la colonna sonora per un film. E’ più importante quello che si lascia fuori che quello che si lascia dentro. Dovevo lasciare che fosse la voce degli attori a parlare ma trovare il modo di far emergere le emozioni del momento. Sono stata completamente ossessionata da Tommy Shelby, lo sognavo ogni notte mentre lavoravo alla colonna sonora, dovevo vivere veramente nello spettacolo".

Anna Calvi inizialmente era stata incaricata di scrivere la colonna sonora della quinta stagione nel 2019, visto il gradimento della produzione sul suo lavoro si è occupata anche della composizione delle musiche dell'ultima stagione della serie.

"C'è una dualità nello show, di bellezza e brutalità, che avevo esplorato nella mia musica - dice l’autrice - Mi affascina la manipolazione delle emozioni con il suono, è così misteriosa. Con “Peaky Blinders” ho cercato davvero di esplorare questo aspetto, a volte mettere in una scena la musica opposta a quella che ci si aspetterebbe ha avuto l'impatto maggiore".

Le 37 composizioni originali saranno raccolte nel disco “Peaky Blinders: Season 5 & 6 (Original Score)”. L'album include le canzoni originali già pubblicate in precedenza "You're Not God" e "Ain't No Grave" e la cover di "Red Right Hand" di Nick Cave & The Bad Seeds, sigla di “Peaky Blinders”.

Anna Calvi presenta un nuovo brano tratto dall'imminente pubblicazione dal titolo "Black Tuesday"

Nella stagione 5, Anna Calvi ha composto tutto da sola e ha eseguito in gran parte del materiale da sola, comprese le parti cantate, la chitarra, il violino, il pianoforte, le percussioni e l’harmonium.

Parlando del processo, l’artista inglese dice: "Per la Stagione 6 volevo coinvolgere altri musicisti per una nuova interpretazione e volevo trovare una nuova voce musicale per Tommy. Ho chiamato a lavorare con me Nick Launay, che aveva prodotto il mio ultimo album 'Hunter'. Abbiamo affrontato diverse sfide per questa colonna sonora, poiché si trattava del periodo della pandemia e io ero anche in ritardo con la gravidanza del primo figlio. Combinare un lavoro così intenso con una gravidanza pesante è stato impegnativo. Non volevo che si vedesse che ciò influenzava il mio lavoro. Eppure allo stesso tempo mi sembrava strano credere, a causa delle pressioni della nostra società, che avrei dovuto nascondere le difficoltà che stavo incontrando. Ero consapevole che non potevo essere la prima donna incinta a vivere un conflitto in questo modo”.

Anna ha continuato a lavorare alla colonna sonora fino alla notte prima della nascita di suo figlio Elio, nel novembre 2021, prima di tornare rapidamente al lavoro e correre per finire l'intera colonna sonora mentre andava in onda il primo episodio da record della stagione, il tutto mentre era agli inizi della maternità e si stava adattando alla sua nuova vita.

"La cosa che ho imparato di più scrivendo per “Peaky Blinders” è stata quella di fidarmi del mio istinto. Ho capito che non devo avere paura della semplicità e che non devo pensare che se qualcosa accade velocemente possa comprometterne la qualità. Tutta questa esperienza è stata meravigliosa e intensa. Sono molto orgogliosa delle mie partiture per la colonna sonora e mi piacerebbe che questo lavoro fosse un segnale per le future generazioni di compositrici".

Season 5 - Tracklisting:

You’re Not God

Tommy’s Requiem #1

Tommy’s Plan

Death Is A Kindness

Black Tuesday

I Don’t Like The Life

Moseley #1

Ruby’s Birthday

Grace

There Ain’t No Grave

We Don’t Like The Life

The Execution

Do What The Voices Tell You

Moseley #2

Retribution

Reckoning

Tommy’s Requiem #2

Season 6 - Tracklisting

Miquelon

Esme

Under The Maple Tree

Gina

Ain’t No Grave

The Sanatorium

Mosley

Where Will You Go

Pledge Your Allegiance

Arthur

Esme’s Dream

Ruby Has A Fever

Jail And Perfume

Michael’s Plan

Red Right Hand

The Eleventh Hour

Opium

Goodbye Billy

Legacy

Tommy’s Final Requiem

“Peaky Blinders: Season 5 & 6 (Original Score)”, già in preordine, sarà pubblicato in vinile rosso limitato, vinile nero standard, CD e in formato digitale.