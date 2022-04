Steve Hackett e la rischiosa decisione presa da Brian May

L'ex chitarra dei Genesis Steve Hackett una decina di giorni fa è stato ospite nel 'The Mitch Lafon and Jeremy White Show' e, tra gli altri argomenti, ha parlato della genesi della musica e anche di Brian May e del classico dei Queen "Bohemian Rhapsody".



Naturalmente ogni decennio ha avuto una sua importanza per lo sviluppo della musica.

Negli anni '50 e '60, le stazioni radiofoniche richiedevano che le canzoni avessero una durata di circa tre minuti, non di più. Poi arrivarono gli anni '70 e la scena musicale cambiò radicalmente con l'emergere di nuovi generi musicali come il punk, l'heavy metal e l'hard rock. Ad essere onesti, il nuovo modo di scrivere canzoni iniziò tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, quando i musicisti iniziarono a produrre brani più complessi e articolati.

Nell'intervista Steve Hackett ha raccontato di come, improvvisamente, i musicisti non si limitarono più a produrre singoli da tre minuti o poco più portando ad esempio canzoni come "Like a Rolling Stone" di Bob Dylan e "MacArthur Park" di Richard Harris, usciti alla fine degli anni '60 che duravano oltre 6 minuti. In aggiunta ha citato anche il caso di "Bohemian Rhapsody" dei Queen.

Hackett ha dichiarato che Brian May in quel frangente si prese una bella parte di rischio decidendo di non modificare la canzone (lunga circa sei minuti) e di farne una versione più breve a favore della fruibilità radiofonica. Perché anche se i tempi nel 1975 potevano essere ritenuti maturi per nuove sperimentazioni, l'azzardo di proporre un brano di tale lunghezza era comunque esistente.

Queste a seguire sono le parole di Steve Hackett sulla questione: “La televisione prese il posto del cinema.

Il cinema era in recessione fino all'arrivo di "Star Wars", quindi ci fu un ritorno del cinema epico come lo conosciamo ora, il ritorno di Hollywood. Io penso che forse ci sia un parallelo con la musica in cui improvvisamente la gente non aveva più paura di fare la canzone epica, la poesia sonora, come la musica classica. Musica che racconta una storia. Tutto ciò ha permesso che ciò non si limitasse al piccolo schermo. Noi non ci siamo limitati a singoli da tre o quattro minuti. Non dimentichiamoci che negli anni '60 ci furono "Like a Rolling Stone" di Dylan e "MacArthur Park" di Richard Harris, all'improvviso ci furono canzoni da sette minuti. Nell'epoca successiva, ci furono i Queen che sono spuntati fuori a dire: 'No, non pubblicheremo una versione modificata di "Bohemian Rhapsody"'. Brian May, con cui ho lavorato su un paio di progetti, disse: 'No , abbiamo preso una decisione, o tutto o niente' quindi è quello l'elemento di rischio". .