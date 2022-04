Il ritorno dei Gaslight Anthem

Una bella notizia per gli amanti del rock americano: tornano in attività stabile i Gaslight Anthem. La band, verso la fine degli anni Zero, ha pubblicato alcune delle cose più belle di quel suono, unendo l'eredità di Springsteen con un piglio tra il punk dei Ramones e il suono degli anni '90 dei Pearl Jam, con una scrittura narrativa davvero evocativa e originale.

"The '59 sound" (2008) è un capolavoro di quel decennio, seguito da dischi pregevoli come "Handwritten", fino alla pausa a tempo indefinito dopo "Get hurt" (2014), a cui è seguita una carriera solista del leader Brian Fallon dai risultati altalenanti.

La band si era riunita temporaneamente nel 2018 per il decennale di "The '59 sound", con un tour e una ristampa, ma ora sembra essere tornata in pista davvero. Con Fallon fanno parte della band il chitarrisa Alex Rosamilia, il bassista Alex Levine e il batterista Benny Horowitz.

È stato riattivato il profilo Instagram del gruppo, dove Brian Fallon ha scritto:

Odio deludervi, ma ho bisogno di informarvi che non ci sarà un tour per il decimo anniversario di "Handwritten", o un documentario... Tuttavia, sono molto lieto di annunciarvi che i Gaslight Anthem stanno tornando a tempo pieno. Annunceremo molte date del tour nei prossimi giorni. Stiamo anche iniziando a scrivere nuove canzoni per quello che sarà il nostro sesto LP. Non vediamo l'ora che arrivi il futuro e ci rivediamo tutti. Vogliamo ringraziarti per essere rimasto con noi.

Quindi niente autocelebrazioni, ma nuovi concerti e nuova musica. Purtroppo nelle date annunciate nei giorni successivi a questo post non è stata inclusa l'Italia, dove la band ha suonato parecchie volte in passato (registrando anche diversi video acustici per Rockol, tra cui una notevole cover di "State of love and trust" dei Pearl Jam, come potete vedere sotto).

Curiosamente, però, tra poco più di un mese vedremo Brian Fallon in versione solista: l'8 maggio 2022 suonerà al Circolo Magnolia di Milano, recuperando una data prevista nel 2020 a seguito dell'album "Local Honey". Nel frattempo, Fallon lo scorso autunno ha pubblicato un disco di canzoni natalizie, "Night divine".

Per ricordarvi cos'erano i Gaslight Anthem, ecco le versioni acustiche di "Here's looking at you kid" (da "The '59 sound") e della cover dei Pearl Jam incise dalla band per Rockol una decina di anni fa.