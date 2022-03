The KIllers: esce un'edizione deluxe di "Pressure Machine"

I Killers pubblicano un'edizione estesa e deluxe del loro settimo album in studio, "Pressure Machine" con versioni rielaborate di alcune canzoni dell'album co-prodotte dalla band, Shawn Everett e Jonathan Rado (di Foxygen), lo stesso team già al lavoro su Imploding "The Mirage" (2020). Nella nuova versione troviamo canzoni come il brano di apertura "The West Hills" in versione acustica e in un’interpretazione corale, l'emozionante duetto con Phoebe Bridgers, "Runaway Horses", viene riarrangiato con una band al completo. La traccia che chiude l'album "The Getting By" è rinnovata in quattro stili diversi, ognuno dei quali mette in evidenza ciò che i Killers sanno fare meglio - ritornelli perfetti, melodie da stadio e suoni che li hanno resi una delle band più amate degli ultimi due decenni. Il 21 marzo, per celebrare l'uscita dell'edizione deluxe, i The Killers hanno debuttato anche con "Notes From A Quiet Town", il film live - disponibile esclusivamente su Facebook - ambientato nella città natale del frontman Brandon Flowers, Nephi, Utah. I Killers saranno in Italia per un unico appuntamento martedì 21 giugno al Milano Summer Festival - Ippodromo Snai San Siro dove suoneranno i loro più grandi successi presentando dal vivo anche il loro recente album “Pressure Machine”.

Pressure Machine Deluxe Edition Tracklist:

West Hills

Quiet Town

Terrible Thing

Cody​​​​​​​

Sleepwalker​​​​​​​

Runaway Horses​​​​​​​

In The Car Outside​​​​​​​

In Another Life​​​​​​​

Desperate Things​​​​​​​

Pressure Machine​​​​​​​

The Getting By​​​​​​​



"The Getting By II"​​​​​​​

"The Getting By III"​​​​​​​

"The Getting By IV"​​​​​​​

"The Getting By V"​​​​​​​

"Runaway Horses II"​​​​​​​

"West Hills II"​​​​​​​

"West Hills III"